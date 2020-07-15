На Донетчине разоблачили межрегиональную банду, которая занималась незаконным изготовлением оружия

В преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева

В преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева

Фото: gp.gov.ua

В Донецкой области была выявлена межрегиональная преступная группировка, которая занималась незаконным изготовлением и реализацией огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.

Об этом сообщает пресс-центр Генеральной прокуратуры Украины, передает RegioNews.

В преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева. Сбыт нелегально изготовленного товара происходил на территории Украины через специализированный сайт", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования, в ходе проведения комплекса следственных действий, правоохранители провели оперативные закупки 47 килограммов пороха.

В настоящее время проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов уголовного производства и в их транспортных средствах. Изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы и оборудование для их изготовления.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту.