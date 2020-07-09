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09 липня 2020, 08:47 6

На Донбасі планують розмінувати 13 ділянок

09 липня 2020, 08:47 6
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Надалі, до них додадуть ще 7 ділянок
Надалі, до них додадуть ще 7 ділянок
Фото: з відкритих джерел
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На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи були попередньо узгоджені 13 ділянок для розмінування на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"В рамках цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандської четвірки" було попередньо погоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок", - йдеться в повідомленні.

Також на засіданні ТКГ українська сторона наполягла на негайному встановленні стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню, зокрема враховуючи ситуацію, яка склалася в результаті пожеж в Луганській області.

Були отримані гарантії безпеки для польотів цивільних повітряних суден ДСНС з метою ліквідації пожеж у Луганській області поблизу лінії розмежування", — зазначено в повідомленні.

Наголошується, що для подальшої активізації роботи з питань безпеки українська делегація ініціювала проведення 14 липня додаткового засідання відповідної робочої групи ТКГ.

Нагадаємо, на одному з попередніх засідань ТКГ обговорювали обмін полоненими та план проведення місцевих виборів на Донбасі.

ТКГ Донбас розведення військ обстріли бойовики ОРДЛО Офіс президента
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