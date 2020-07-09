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09 июля 2020, 08:47 6

На Донбассе планируют разминировать 13 участков

09 июля 2020, 08:47 6
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В дальнейшем, к ним добавят еще 7 участков
В дальнейшем, к ним добавят еще 7 участков
Фото: из открытых источников
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На очередном заседании Трехсторонней контактной группы были предварительно согласованы 13 участков для разминирования на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков", - говорится в сообщении.

Также на заседании ТКГ украинская сторона настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности учитывая ситуацию, которая сложилась в результате пожаров в Луганской области.

Были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения”, — указано в сообщении.

Отмечается, что для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Напомним, на одном из предыдущих заседаний ТКГ обговаривали обмен пленными и план проведения местных выборов на Донбассе.

ТКГ Донбасс разведение войск обстрелы боевики ОРДЛО Офис президента
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