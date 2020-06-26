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26 червня 2020, 09:06 2

Засідання ТКГ: обговорили обмін полоненими та план проведення місцевих виборів на Донбасі

26 червня 2020, 09:06 2
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Також на ТКГ обговорювалися нові точки розведення сил і засобів
Також на ТКГ обговорювалися нові точки розведення сил і засобів
Фото: з відкритих джерел
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На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), українська сторона надала календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі президента.

Наголошується, що під час засідання була підкреслена можливість проведення виборів у ОРДЛО виключно після всеохоплюючої деескалації, виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном в зоні конфлікту.

Також українська делегація підкреслила готовність відкрити два нових КПВВ в Луганській області. Крім того, Україна відзначила важливість встановлення стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню.

Гуманітарна група обговорила питання погодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська делегація продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні виключають створення Консультативної ради з ОРДЛО.

КПВВ контроль ТКГ перемовини Донбас
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