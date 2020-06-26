Засідання ТКГ: обговорили обмін полоненими та план проведення місцевих виборів на Донбасі
На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), українська сторона надала календарний план підготовки та проведення місцевих виборів у встановлений законодавством термін.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі президента.
Наголошується, що під час засідання була підкреслена можливість проведення виборів у ОРДЛО виключно після всеохоплюючої деескалації, виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном в зоні конфлікту.
Також українська делегація підкреслила готовність відкрити два нових КПВВ в Луганській області. Крім того, Україна відзначила важливість встановлення стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню.
Гуманітарна група обговорила питання погодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська делегація продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні виключають створення Консультативної ради з ОРДЛО.