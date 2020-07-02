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Ситуация на Донбассе: за сутки ранили одного украинcкого военного
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02 июля 2020, 08:21 3

Ситуация на Донбассе: за сутки ранили одного украинcкого военного

02 июля 2020, 08:21 3
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Боевики использовали запрещенные вооружения
Боевики использовали запрещенные вооружения
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки на Донбассе боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Оккупанты вели огонь вблизи таких населенных пунктов: Ореховое, Травневое, Пески, Авдеевка, а с начала текущих суток стреляли и возле Луганского.

За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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