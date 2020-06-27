Ситуація в ООС: противник застосував артилерію, поранений український військовий
Протягом минулої доби окупаційні війська 9 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Внаслідок ворожих обстрілів один військовий поранений.
Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.
Бойовики стріляли з використанням заборонених артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.
Обстріли зафіксовані тричі поблизу населеного пункту Кримське, а також неподалік від Катеринівки, Новоолександрівки і Новозвановки. Вогневу активність окупантів зафіксували і на околицях Хутора Вольний, неподалік Шумів і біля населеного пункту Славне.
В результаті ворожих обстрілів за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Він був оперативно доставлений у лікувальний заклад, військовому надана необхідна медична допомога", - відзначили в штабі.
За даними розвідки, вогнем у відповідь вдалося ліквідувати одного бойовика, ще двоє отримали поранення.
З початку поточної доби бойовики відкривали вогонь двічі - у передмісті Авдіївки і неподалік Водяної. Втрат у складі Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, днями раніше бойовики порушили "тишу" сім раз, є поранений.