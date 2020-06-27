Ситуація в ООС: противник застосував артилерію, поранений український військовий

Бойовики понесли втрати: одного окупанта ліквідовано, ще двох поранено

Бойовики понесли втрати: одного окупанта ліквідовано, ще двох поранено

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Бойовики стріляли з використанням заборонених артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані тричі поблизу населеного пункту Кримське, а також неподалік від Катеринівки, Новоолександрівки і Новозвановки. Вогневу активність окупантів зафіксували і на околицях Хутора Вольний, неподалік Шумів і біля населеного пункту Славне.

В результаті ворожих обстрілів за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Він був оперативно доставлений у лікувальний заклад, військовому надана необхідна медична допомога", - відзначили в штабі.

За даними розвідки, вогнем у відповідь вдалося ліквідувати одного бойовика, ще двоє отримали поранення.

З початку поточної доби бойовики відкривали вогонь двічі - у передмісті Авдіївки і неподалік Водяної. Втрат у складі Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, днями раніше бойовики порушили "тишу" сім раз, є поранений.