ООС: бойовики порушили "тишу" сім раз, є поранений
За останню добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранений один український військовослужбовець.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі ООС.
За даними розвідки, під час вогню у відповідь вдалося поранити одного окупанта.
Бойовики вели обстріл поблизу Хутора Вільний - там ворог обстріляв опорні пункти українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У вечірній час агресор активізувався поблизу Кримського, де застосував автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Також стріляли в передмісті Мар'їнки і поруч з Новомихайлівкою та Широкіним.
З початку поточної доби зафіксували обстріл з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське. За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, днями раніше збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.