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ООС: бойовики порушили "тишу" сім раз, є поранений
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26 червня 2020, 08:19 4

ООС: бойовики порушили "тишу" сім раз, є поранений

26 червня 2020, 08:19 4
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Стріляли з гранатометів і кулеметів
Стріляли з гранатометів і кулеметів
Фото: з відкритих джерел
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За останню добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранений один український військовослужбовець.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі ООС.

За даними розвідки, під час вогню у відповідь вдалося поранити одного окупанта.

Бойовики вели обстріл поблизу Хутора Вільний - там ворог обстріляв опорні пункти українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У вечірній час агресор активізувався поблизу Кримського, де застосував автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Також стріляли в передмісті Мар'їнки і поруч з Новомихайлівкою та Широкіним.

З початку поточної доби зафіксували обстріл з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське. За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, днями раніше збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ОРДЛО бойовики обстріли поранення
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