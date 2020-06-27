20:13  26 июня
В некоторых регионах Украины учителей допускают к ВНО без ИФА-теста
20:40  26 июня
В Херсоне журналистов не пустили к Зеленскому из-за коронавируса – ОГА
10:06  27 июня
Ситуация в ООС: противник применил артиллерию, ранен украинский военный
UA | RU
UA | RU
27 июня 2020, 10:06

Ситуация в ООС: противник применил артиллерию, ранен украинский военный

27 июня 2020, 10:06
Читайте також українською мовою
Боевики понесли потери: один оккупант ликвидирован, еще двое ранены
Боевики понесли потери: один оккупант ликвидирован, еще двое ранены
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение минувших суток оккупационные войска 9 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих. Вследствие вражеских обстрелов один военный ранен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Боевики стреляли с использованием запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы трижды вблизи населенного пункта Крымское, а также неподалеку от Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. Огневую активность оккупантов зафиксировали и на окраинах Хутора Вольный, неподалеку Шумов и возле населенного пункта Славное.

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, военному оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

По данным разведки, ответным огнем удалось ликвидировать одного боевика, еще двое получили ранения.

С начала текущих суток боевики открывали огонь дважды - в пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного. Потерь в составе Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый.

ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы ранение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »