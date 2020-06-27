Ситуация в ООС: противник применил артиллерию, ранен украинский военный

Боевики понесли потери: один оккупант ликвидирован, еще двое ранены

Боевики понесли потери: один оккупант ликвидирован, еще двое ранены

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток оккупационные войска 9 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих. Вследствие вражеских обстрелов один военный ранен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Боевики стреляли с использованием запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы трижды вблизи населенного пункта Крымское, а также неподалеку от Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. Огневую активность оккупантов зафиксировали и на окраинах Хутора Вольный, неподалеку Шумов и возле населенного пункта Славное.

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, военному оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

По данным разведки, ответным огнем удалось ликвидировать одного боевика, еще двое получили ранения.

С начала текущих суток боевики открывали огонь дважды - в пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного. Потерь в составе Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый.