Заседание ТКГ: обговорили обмен пленными и план проведения местных выборов на Донбассе

Также на ТКГ обсуждались новые точки разведения сил и средств

Также на ТКГ обсуждались новые точки разведения сил и средств

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На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), украинская сторона предоставила календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что во время заседания была подчеркнута возможность проведения выборов в ОРДЛО исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

Также украинская делегация подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области. Кроме того, Украина отметила важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Гуманитарная группа обсудила вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская делегация продолжает настаивать на освобождении по принципу "всех на всех".

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине исключают создание Консультативного совета с ОРДЛО.