ООС: боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый

Стреляли из гранатометов и пулеметов

Стреляли из гранатометов и пулеметов

Фото: из открытых источников

За последние сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По данным разведки, во время ответного огня удалось ранить одного оккупанта.

Боевики вели обстрелы вблизи Хутора Свободный - там враг обстрелял опорные пункты украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В вечернее время агрессор активизировался вблизи Крымского, где применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Также стреляли в пригороде Марьинки и рядом с Новомихайловкой и Широкиным.

С начала текущих суток зафиксировали обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.