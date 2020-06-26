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ООС: боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый
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26 июня 2020, 08:19 4

ООС: боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый

26 июня 2020, 08:19 4
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Стреляли из гранатометов и пулеметов
Стреляли из гранатометов и пулеметов
Фото: из открытых источников
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За последние сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ООС.

По данным разведки, во время ответного огня удалось ранить одного оккупанта.

Боевики вели обстрелы вблизи Хутора Свободный - там враг обстрелял опорные пункты украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В вечернее время агрессор активизировался вблизи Крымского, где применил автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Также стреляли в пригороде Марьинки и рядом с Новомихайловкой и Широкиным.

С начала текущих суток зафиксировали обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ОРДЛО боевики обстрелы ранение
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