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ООС: бойовики п'ять разів порушували "тишу", втрат немає
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UA | RU
25 червня 2020, 08:19 3

ООС: бойовики п'ять разів порушували "тишу", втрат немає

25 червня 2020, 08:19 3
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З початку доби окупанти активності не виявляли
З початку доби окупанти активності не виявляли
Фото: з відкритих джерел
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Збройні формування РФ за минулу добу 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, бойовики вели вогонь неподалік від населеного пункту Широкіно, використовуючи 82 мм міномети, великокаліберні кулемети і гранатомети. Стріляли також по оборонним укріпленням українських військових на підступах до Старогнатовки і Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від Хутора Вільного бойовики вели обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорним пунктам окупантів. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність", - повідомили в штабі.

За уточненими даними розвідки, 22 і 23 червня, українські військові знищили трьох і поранили двох окупантів.

Нагадаємо, днями раніше різко скоротилася кількість обстрілів з боку бойовиків.

Донбас ОРДЛО бойовики обстріли поранення
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