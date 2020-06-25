ООС: бойовики п'ять разів порушували "тишу", втрат немає

З початку доби окупанти активності не виявляли

З початку доби окупанти активності не виявляли

Фото: з відкритих джерел

Збройні формування РФ за минулу добу 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, бойовики вели вогонь неподалік від населеного пункту Широкіно, використовуючи 82 мм міномети, великокаліберні кулемети і гранатомети. Стріляли також по оборонним укріпленням українських військових на підступах до Старогнатовки і Мар'їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від Хутора Вільного бойовики вели обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорним пунктам окупантів. Завдяки рішучості і влучності українських захисників загарбники припинили свою активність", - повідомили в штабі.

За уточненими даними розвідки, 22 і 23 червня, українські військові знищили трьох і поранили двох окупантів.

Нагадаємо, днями раніше різко скоротилася кількість обстрілів з боку бойовиків.