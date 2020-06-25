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Україна засудила проведення параду в Криму: півострів перетворюють на військову базу
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25 червня 2020, 10:16 1

Україна засудила проведення параду в Криму: півострів перетворюють на військову базу

25 червня 2020, 10:16 1
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Військовий парад - черговий злочин проти населення РФ
Військовий парад - черговий злочин проти населення РФ
Фото: з відкритих джерел
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У представництві президента України в АР Крим вважають, що проведення Росією військового параду в окупованому Криму 24 червня свідчить про те, що півострів перетворюють на військову базу.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні представництва.

Так, за словами заступника представника президента в АР Крим Таміли Ташевої, військовий парад на території окупованого півострова в умовах пандемії є "черговим злочином РФ проти населення".

"Такі дії є однією з складових послідовної російської політики щодо спотворення історичної правди про Другу світову війну і покриття злочинів радянської влади під час депортації кримськотатарського народу, вірмен, болгар і греків у травні 1944 року, виправдання окупації півострова в 2014 році, розпалювання ворожнечі і сучасну пропаганду війни та перетворення Криму на військову базу", - повідомила заступник представника президента в АР Крим Таміла Ташева.

Крім того, в МЗС заявили, що розцінюють такі дії, як продовження Росією політики мілітаризації Криму. Тому направили ноту протесту Росії через військовий парад в окупованому Криму.

Наголошується, що парад пройшов у Сімферополі, Керчі та Севастополі. При цьому на півострові діє заборона на проведення масових заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що робота КПВВ на админгранице з Кримом відновлена.

Україна РФ Крим військова техніка парад МЗС
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