16:11  23 июня
Взрыв в многоэтажке в Киеве: пострадали 11 семей железнодорожников
16:42  23 июня
Шмыгаль поручил разработать неотложные меры для ликвидации последствий непогоды на западе Украины
18:18  23 июня
Ситуация на Донбассе: боевики дважды за день нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
23 июня 2020, 18:18 6

Ситуация на Донбассе: боевики дважды за день нарушили "тишину"

23 июня 2020, 18:18 6
Читайте також українською мовою
Потерь среди украинских защитников нет
Потерь среди украинских защитников нет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За текущие сутки вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово. Оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

После обеда пророссийские боевики активизировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного. Во время обстрелов они использовали автоматические станковые гранатометы.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в штабе.

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер, сообщалось о десяти обстрелах и одном раненом.

ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы ранение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »