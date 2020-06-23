Ситуация на Донбассе: боевики дважды за день нарушили "тишину"

Потерь среди украинских защитников нет

Потерь среди украинских защитников нет

Фото: из открытых источников

За текущие сутки вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово. Оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

После обеда пророссийские боевики активизировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного. Во время обстрелов они использовали автоматические станковые гранатометы.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмировали в штабе.

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер, сообщалось о десяти обстрелах и одном раненом.