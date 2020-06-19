ООС: на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

Оккупанты 14 раз нарушали "тишину"

Оккупанты 14 раз нарушали "тишину"

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели огонь вблизи Авдеевки и Марьинки, Крымского и Орехово. Стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Для осуществления мер по отпору и сдерживание вооруженной агрессии наши воины ловко задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность", - отметили в штабе ООС.

Согласно данных разведки, украинским войскам удалось уничтожить один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позии оккупантов.

С начала текущих суток боевики стреляли в близи Крымского и на подступах к Шумам. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее со стороны оккупантов зафиксировано 14 обстрелов, вследствие которых погиб один украинский военный.