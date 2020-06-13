Зеленский поздравил жителей Мариуполя с годовщиной освобождения от оккупации

Президент надеется вернуть сине-желтый флаг в каждый оккупированный город

Президент надеется вернуть сине-желтый флаг в каждый оккупированный город

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Мариуполя с шестой годовщиной освобождения города от российских оккупантов.

Как передает RegioNews, об этом президент написал на своей странице в Facebook.

С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой. Гордимся нашими защитниками, гордимся мариупольцами - трудолюбивыми и мужественными людьми. Спасибо всем, кто в 2014 году освобождал город и принес желаемый мир", - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что освобождение города - это наглядное доказательство того, что когда украинцы объеденены, то нет ничего невозможного.

"Мы сделаем все, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на Востоке Украины и в Крыму", - заверил Зеленский.

Напомним, 13 июня 2014 года украинские войска освободили от боевиков город Мариуполь.