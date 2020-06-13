Сутки на Донбассе: очередное нарушение "тишины" боевиками и раненый украинский военный
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 12 раз обстреливали позиции украинских защитников, в результате чего один из воинов ООС получил ранения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.
Стреляли вблизи Широкиного, Верхнеторецкого, Водяного, Марьинки, Луганского и Крымского. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили по меньшей мере трех российских захватчиков.
С начала текущих суток обстрелы зафиксированы недалеко от населенного пункта Славное и рядом с Луганским. Потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, сутками ранее оккупационные войска РФ провели 16 обстрелов, также задействовали беспилотный летательный аппарат.