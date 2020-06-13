Сутки на Донбассе: очередное нарушение "тишины" боевиками и раненый украинский военный

Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня

Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 12 раз обстреливали позиции украинских защитников, в результате чего один из воинов ООС получил ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

Стреляли вблизи Широкиного, Верхнеторецкого, Водяного, Марьинки, Луганского и Крымского. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили по меньшей мере трех российских захватчиков.

С начала текущих суток обстрелы зафиксированы недалеко от населенного пункта Славное и рядом с Луганским. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее оккупационные войска РФ провели 16 обстрелов, также задействовали беспилотный летательный аппарат.