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Сутки на Донбассе: очередное нарушение "тишины" боевиками и раненый украинский военный
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13 июня 2020, 10:04 2

Сутки на Донбассе: очередное нарушение "тишины" боевиками и раненый украинский военный

13 июня 2020, 10:04 2
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Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня
Оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 12 раз обстреливали позиции украинских защитников, в результате чего один из воинов ООС получил ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

Стреляли вблизи Широкиного, Верхнеторецкого, Водяного, Марьинки, Луганского и Крымского. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили по меньшей мере трех российских захватчиков.

С начала текущих суток обстрелы зафиксированы недалеко от населенного пункта Славное и рядом с Луганским. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее оккупационные войска РФ провели 16 обстрелов, также задействовали беспилотный летательный аппарат.

ООС Донбасс ОРДЛО боевики обстрелы
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