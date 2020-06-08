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ООС: бойовики на Донбасі знову застосували заборонені озброєння
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08 червня 2020, 18:32 3

ООС: бойовики на Донбасі знову застосували заборонені озброєння

08 червня 2020, 18:32 3
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Окупанти сім разів порушували "тишу" протягом дня
Окупанти сім разів порушували "тишу" протягом дня
Фото: з відкритих джерел
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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що бойовики застосували міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. При цьому вони сім разів порушили режим "тиші".

Вогонь бойовики вели по позиціях українських захисників у районі Богданівки, Водяного, Оріхово, околицях Новолуганского і Новоолександрівки.

Один український військовослужбовець отримав поранення.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - підсумували в штабі.

Нагадаємо, за попередню добу були поранені троє українських військових і один окупант.

ОРДЛО Донбас бойовики обстріли поранення
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