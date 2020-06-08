ООС: боевики на Донбассе вновь применили запрещенные вооружения

Оккупанты семь раз нарушали "тишину" на протяжении дня

Оккупанты семь раз нарушали "тишину" на протяжении дня

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики применили минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом они семь раз нарушили режим "тишины".

Огонь боевики вели по позициям украинских защитников в районе Богдановки, Водяного, Орехово, окресностям Новолуганского и Новоалександровки.

Один украинский военнослужащий получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подытожили в штабе.

Напомним, за предыдущие сутки были ранены трое украинских военных и один оккупант.