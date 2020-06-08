15:21  08 июня
В детском саду под Киевом выявили новую вспышку коронавируса
10:42  08 июня
Коронавирус в Украине: количество инфецированых спадает, за сутки 463 новых случая
18:32  08 июня
ООС: боевики на Донбассе вновь применили запрещенные вооружения
UA | RU
UA | RU
08 июня 2020, 18:32 2

ООС: боевики на Донбассе вновь применили запрещенные вооружения

08 июня 2020, 18:32 2
Читайте також українською мовою
Оккупанты семь раз нарушали "тишину" на протяжении дня
Оккупанты семь раз нарушали "тишину" на протяжении дня
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики применили минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом они семь раз нарушили режим "тишины".

Огонь боевики вели по позициям украинских защитников в районе Богдановки, Водяного, Орехово, окресностям Новолуганского и Новоалександровки.

Один украинский военнослужащий получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подытожили в штабе.

Напомним, за предыдущие сутки были ранены трое украинских военных и один оккупант.

ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы ранение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
Все публикации »
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »