ООС: боевики на Донбассе вновь применили запрещенные вооружения
Оккупанты семь раз нарушали "тишину" на протяжении дня
Оккупанты семь раз нарушали "тишину" на протяжении дня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что боевики применили минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом они семь раз нарушили режим "тишины".
Огонь боевики вели по позициям украинских защитников в районе Богдановки, Водяного, Орехово, окресностям Новолуганского и Новоалександровки.
Один украинский военнослужащий получил ранения.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подытожили в штабе.
Напомним, за предыдущие сутки были ранены трое украинских военных и один оккупант.
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