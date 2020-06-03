Ситуация на Донбассе: ранен еще один украинский военный, боевики понесли потери

Боевики, впервые за долгое время, применили ракетные снаряды

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Боевики, впервые за долгое время, применили ракетные снаряды

За прошедшие сутки ситуация на Донбассе была неспокойной: оккупационные войска устроили 9 обстрелов, один украинский защитник получил ранения во время обстрелов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов 82 мм, гранатометов, пулеметов и снайперского оружия. Впервые за много времени боевики применили неуправляемые ракетные снаряды неподалеку Павлополя.

Также обстрелы велись вблизи Старогнатовки, Павлополя, Богдановки, Марьинки, Водяного, Майорска, Новозвановки и Хутора Вольного.

По данным разведки, удалось ликвидировать двух боевиков.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. Потерь среди украинских защитников нет

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, один украинский защитник получил ранения.