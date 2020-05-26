Доба в ООС: окупанти 16 разів порушували режим припинення вогню

Втрат серед українських військовослужбовців немає

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Втрат серед українських військовослужбовців немає

За минулу добу, 25 травня, бойовики знову порушували режим припинення вогню, використовуючи заборонені мінськими домовленостями озброєння: міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, окупанти порушили "тишу" неподалік Пісків, Оріхового, Богданівки, Павлополя, Авдіївки, Березового.

Крім того, біля Мар’їнки в ранковий і вечірній час агресор вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а у Красногорівки – з великокаліберних кулеметів. У вечірній час активність російських найманців спостерігалася в районі Водяного.

За даними розвідки, українські військові поранили чотирьох бойовиків.

"Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", - сказали в штабі.

У штабі відзначають, що з початку доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників також немає.

Нагадаємо, днями раніше збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню.