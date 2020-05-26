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Доба в ООС: окупанти 16 разів порушували режим припинення вогню
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26 травня 2020, 08:29 12

Доба в ООС: окупанти 16 разів порушували режим припинення вогню

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26 травня 2020, 08:29 12
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Втрат серед українських військовослужбовців немає
Facebook/ООС
Втрат серед українських військовослужбовців немає

За минулу добу, 25 травня, бойовики знову порушували режим припинення вогню, використовуючи заборонені мінськими домовленостями озброєння: міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, окупанти порушили "тишу" неподалік Пісків, Оріхового, Богданівки, Павлополя, Авдіївки, Березового.

Крім того, біля Мар’їнки в ранковий і вечірній час агресор вів вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а у Красногорівки – з великокаліберних кулеметів. У вечірній час активність російських найманців спостерігалася в районі Водяного.

За даними розвідки, українські військові поранили чотирьох бойовиків.

"Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", - сказали в штабі.

У штабі відзначають, що з початку доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників також немає.

Нагадаємо, днями раніше збройні формування Російської Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню.


ООС війна Донбас бойовики
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