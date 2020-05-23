Около 200 тысяч украинцев, проживающих в ОРДЛО, получили паспорта РФ - Резников
По информации министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, среди тех украинцев, которые сейчас проживают на территории ОРДЛО, паспорта Российской Федерации получили около 200 тысяч человек.
Как передает RegioNews, об этом Алексей Резников заявил в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".
По нашим данным, это около 200 тысяч граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территория Донбасса, получили около 200 тысяч паспорта Российской Федерации", - сказал Резников.
По его словам, это в первую очередь руководство так называемых "ЛНР" и "ДНР", "военные", "госслужащие" и прочие, кто таким образом может получать зарплату за счет бюджета РФ.
Также министр отметил, что проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса одновременно со всеми регионами Украины в октябре возможно только при условии, что к концу лета оттуда будут полностью выведены российские войска и террористы.
По словам Резникова, в соответствии с Копенгагенским стандартом и украинским законодательством, уже в августе нужно создать надлежащие условия безопасности в регионе согласно минским договоренностям, что должна подтвердить оценочная миссия ОБСЕ.
Помимо этого, поскольку все "руководство" так называемых "ДНР" и "ЛНР" получили российское гражданство, это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в выборах, если они состоятся в октябре.
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