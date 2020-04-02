Боевики на Донбассе активизировались в районе группировки "Восток", есть раненые

В среду, 1 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В среду, 1 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения

Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения.

"Во время обстрелов за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали решительно и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов. Любые преступные действия вооруженных формирований РФ и в дальнейшем будут оперативно пресекаться украинскими защитниками с помощью имеющихся огневых средств", - говорится в сообщении.

По предварительным данным разведки, 1 апреля бойцы ВСУ ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

Как отмечается, противник открывал огонь из "отведенных" по минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник впервые за долгое время пошел на применение артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В среднем 1 апреля здесь зафиксировано четыре обстрела.

Так, в вечернее время оккупанты со стороны населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций ОС вблизи Новотошковского. В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

Вчера из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции ОС неподалеку от Хутора Вольного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Вольного враг также применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим позициям вблизи Орехового.

Кроме того, уже несколько дней подряд традиционно высокую активность противник проявляет в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. Уже к вечеру обстрел из БМП-1 был зафиксирован в районе Песков.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз – по позициям в районе Красногоровки.

Трижды в течение дня были обстреляны позиции ОС у Новомихайловки, где российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды враг устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз – возле Николаевки.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, в течение 1 апреля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим "тишины", в результате чего получили ранения двое украинских бойцов.