Французькі ЗМІ: Київ вважає донбаських сепаратистів стороною переговорів
"Київ визнає донбаських сепаратистів стороною переговорів”, - цитує RegioNews статтю французького журналіста Стефана Сіоана, який живе і працює в Києві для видання Le Figaro.
За словами автора, 11 березня президент України Володимир Зеленський повів свою країну до підписання документа, який прямо визнає самопроголошені утворення в Донецьку і Луганську за легітимні політичні сторони переговорів, під політичним і воєнним тиском Росії.
Мова йде про засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, де підписали документ про створення політичної "консультативної ради", в якій сепаратисти стають стороною переговорів із Києвом.
Журналіст підкреслює, що цей маневр дозволяє Росії відійти з передової в тил, отримавши в цій раді статус "гаранта-спостерігача", як і Франція й Німеччина. І це велика перемога для росіян, які дуже активно підштовхували Київ до переходу на їхній погляд на мінські домовленості. Київ здався, і в Донецьку тепер святкують. Лідер сепаратистів Денис Пушилін уже заявив, що започаткований "прямий діалог", а голова президентського офісу Андрій Єрмак запевняє, що "немає ніякого прямого діалогу, ніякого визнання, просто платформа для спілкування". Але після публікації документа почав наростати гнів, активісти говорять про "державну зраду" і "владу колаборантів із Росією".
І навіть поза патріотичними колами виникає тривога, яка охоплює й прихильників Зеленського, адже 60 депутатів від президентської партії "Слуга народу" підписали листа до президента з засудженням "непрозорих переговорів із Росією", який, за словами автора тексту, став першим публічним ляпасом для Зеленського.
У цій статті автор також процитував слова першого, хто підписав того листа - депутата Єгора Чернова, російськомовного вихідця зі сходу України: ця "консультативна рада", на його думку, є "першим кроком до того, щоб Росія уникла відповідальності за своїми зобов’язаннями в нинішньому конфлікті, який вона хоче перетворити на звичайну громадянську війну і змусити Україну піти на прямі переговори з маріонетковими органами в Донецьку і Луганську". За словами Чернова, не може бути й мови про те, щоб залагодити цей конфлікт інакше як із Росією, яка є "державою-агресором".
"Зеленський іде по краю ущелини, бо навіть близький друг президента Олександр Ткаченко, якого він хотів зробити мером Києва, підписав того листа”, - пише французький журналіст.
"Ляпас може мати руйнівні наслідки в час, коли партія Зеленського збирається ухвалювати важливі закони за підтримки проросійських сил", – мовиться в статті. Автор нагадує, що після того, як 13 березня Зеленський закликав співгромадян не влаштовувати політичних демонстрацій до часу подолання коронавірусу, вже найближчих вихідних кілька тисяч людей не злякалися вірусу і зібралися перед президентським офісом, щоб засудити "зраду президента".
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