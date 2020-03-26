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26 марта 2020, 13:19 1

Боевики опять не пустили ОБСЕ на оккупированные территории

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26 марта 2020, 13:19 1
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25 марта боевики снова не пропустили патрули ОБСЕ в "Л/ДНР" через официальные дорожные коридоры
Фото: ОБСЕ
25 марта боевики снова не пропустили патрули ОБСЕ в "Л/ДНР" через официальные дорожные коридоры

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в отчете мониторинговой миссии от 25 марта.

Так, около 9:50 на блокпосту неподалеку от Оленевки трое боевиков запретили патрулю ОБСЕ на 2 автомобилях, которые ехали из Мариуполя, проезд в неподконтрольные правительству районы, мотивируя это тем, что "пункт пропуска закрыт из-за карантина".

Примерно в то же время на блокпосту боевиков вблизи Станицы Луганской член вооруженных формирований не позволил пешему патрулю пройти, ссылаясь на "приказы от руководства".

В ОБСЕ также сообщили, что эти запреты доступа в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

"Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране", - отметили в мониторинговой миссии.

Напомним, ранее RegioNews сообщало, что боевики два дня не пускали представителей ОБСЕ на оккупированные территории.

"ДНР" с 21 марта решила закрыть все пункты пропуска для недопущения коронавируса.


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