Боевики опять не пустили ОБСЕ на оккупированные территории

25 марта боевики снова не пропустили патрули ОБСЕ в "Л/ДНР" через официальные дорожные коридоры

Фото: ОБСЕ

25 марта боевики снова не пропустили патрули ОБСЕ в "Л/ДНР" через официальные дорожные коридоры

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в отчете мониторинговой миссии от 25 марта.

Так, около 9:50 на блокпосту неподалеку от Оленевки трое боевиков запретили патрулю ОБСЕ на 2 автомобилях, которые ехали из Мариуполя, проезд в неподконтрольные правительству районы, мотивируя это тем, что "пункт пропуска закрыт из-за карантина".

Примерно в то же время на блокпосту боевиков вблизи Станицы Луганской член вооруженных формирований не позволил пешему патрулю пройти, ссылаясь на "приказы от руководства".

В ОБСЕ также сообщили, что эти запреты доступа в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

"Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране", - отметили в мониторинговой миссии.

Напомним, ранее RegioNews сообщало, что боевики два дня не пускали представителей ОБСЕ на оккупированные территории.

"ДНР" с 21 марта решила закрыть все пункты пропуска для недопущения коронавируса.