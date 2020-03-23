Суд над Нелей Штепой снова перенесли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Так, рассмотрение дела перенесли на 6 апреля по ходатайству защиты Штепы.
"В этих условиях Штепе трудно доехать из Славянска, где она находится дома, в Харьков, поэтому дату очередного заседания суда было оговорено заранее", - цитирует Укринформ адвоката Александра Тананакина.
Напомним, бывшего мэра Славянска, экс-регионалку Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она известна публичными призывами к поддержке пророссийских незаконных вооруженных формирований.
Штепу арестовали в июле 2014 года, в том же году началось расследование. С тех пор несколько районных судов в Харькове начинали рассматривать дело с самого начала. В октябре 2019 дело передали в Орджоникидзевский райсуд.
Ранее RegioNews сообщало, что Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела экс-мера Славянска Нели Штепы на 23 марта.
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