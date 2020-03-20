На Донбасі від ворожих куль помер український військовий
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.
Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, ще сім було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Як зазначається, з початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 18 березня внаслідок обстрілів на Донбасі отримали поранення троє українських військових.
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