Бойовики на Донбасі стріляють із самого рання

З початком середи, 18 березня, російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції на Донбасі

Фото: flickr/ministryofdefenceua

З початком середи, 18 березня, російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції на Донбасі

Про це RegioNews повідомили в штабі ООС. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомету. Як зазначається, за поточну добу втрат немає. Нагадаємо, 17 березня збройні формування Росії 10 разів обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

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