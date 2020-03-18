Боевики на Донбассе стреляют с самого утра

С началом среды, 18 марта, российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции на Донбассе

Фото: flickr/ministryofdefenceua

С началом среды, 18 марта, российские оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции на Донбассе

Об этом RegioNews сообщили в штабе ООС. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Марьинка – из станкового противотанкового гранатомета. Как отмечается, за текущие сутки потерь нет. Напомним, 17 марта вооруженные формирования России 10 раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащего Об'объединенных сил получили ранения.

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