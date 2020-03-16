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16 марта 2020, 19:05 3

На Донбассе с начала суток зафиксировано шесть обстрелов

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16 марта 2020, 19:05 3
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В течение 16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Фото: pixabay.com
В течение 16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Два обстрела были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был осуществлен вблизи Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса; недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм минометов - 3 мины.

16 марта в результате обстрелов боевиков потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 15 марта в результате обстрелов получили ранения четверо украинских военных.


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