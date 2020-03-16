На Донбассе с начала суток зафиксировано шесть обстрелов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Два обстрела были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был осуществлен вблизи Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса; недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм минометов - 3 мины.
16 марта в результате обстрелов боевиков потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 15 марта в результате обстрелов получили ранения четверо украинских военных.
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