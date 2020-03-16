В Донецкой области задержали торговцев оружием для терактов в Киеве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Донецкой области.
Так, в феврале 2020 года полицейские вышли на 44-летнего мужчину, который подыскивал покупателей на огнестрельное оружие - "товар" из схрона незаконных вооруженных формирований.
Сыщики провели 4 этапа оперативной закупки оружия на сумму около 100 тысяч гривен. Среди прочего было приобретено три автомата Калашникова, два из которых принадлежали военным частям в АР Крым, а еще один не находился на вооружении Украины и, по предварительной информации, завезенный из РФ.
По легенде, арсенал был предназначен для проведения терактов в столице. Фигуранты получили деньги, зная, что оружие планируют использовать против людей во время массовых мероприятий.
В состав группы входили неоднократно судимые представители криминалитета в возрасте 26-44 года, жители городов Бахмута и Часового Яра. Один из участников имеет 8 тюремных сроков за разбои, вымогательства и другие тяжкие преступления. Он оказал сопротивление при задержании: забаррикадировался в комнате и угрожал пистолетом, однако был оперативно разоружен.
Подозреваемым инкриминируют ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Им грозит до 7 лет лишения свободы.
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