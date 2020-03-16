Вчера на Донбассе четверо военных ОС получили ранения
Как передает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно: трижды вблизи населенного пункта Пески, трижды рядом с Лебединским, вблизи Невельского, в районе н.п. Павлополь, Широкиного, Старогнатовки.
Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: неподалеку Луганского и вблизи Крымского.
"Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражение. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
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