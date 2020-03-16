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16 марта 2020, 09:58 2

Вчера на Донбассе четверо военных ОС получили ранения

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16 марта 2020, 09:58 2
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В воскресенье, 15 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: flickr/ministryofdefenceua
В воскресенье, 15 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было зафиксировано 10 обстрелов, а именно: трижды вблизи населенного пункта Пески, трижды рядом с Лебединским, вблизи Невельского, в районе н.п. Павлополь, Широкиного, Старогнатовки.

Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: неподалеку Луганского и вблизи Крымского.

"Вчера, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два боевое поражение. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.


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