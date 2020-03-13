На Донбасі бойовики продовжують вести обстріли із забороненої зброї

Упродовж дня 13 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню

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Упродовж дня 13 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресслужби операції Об’єднани сил.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": два рази поблизу з Лебединським – із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів бойовики випустили 11 мін, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Станом на 18 годину 13 березня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.