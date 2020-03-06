Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено українського військового
6 березня збройні формування Російської Федерації 4 обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
6 березня збройні формування Російської Федерації 4 обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.
Поруч з Авдіївкою зафіксовано обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; два поблизу Пісок – зі 120-мм міномету – 12 мін.
Також бойовики здійснили один обстрілів українських позицій неподалік населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм випустили 6 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.
Також нагадаємо, 6 березня внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження.
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