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06 березня 2020, 14:16 1

В Луганській області підірвалися українські військові: один загинув, троє поранені

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06 березня 2020, 14:16 1
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6 березня поблизу Кримського Луганської області внаслідок підриву бойової машини пехоти на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям
Фото: pixabay.com
6 березня поблизу Кримського Луганської області внаслідок підриву бойової машини пехоти на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Ще троє українських військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми. Їх оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.


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