В Луганській області підірвалися українські військові: один загинув, троє поранені

6 березня поблизу Кримського Луганської області внаслідок підриву бойової машини пехоти на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям

Фото: pixabay.com

6 березня поблизу Кримського Луганської області внаслідок підриву бойової машини пехоти на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил. Ще троє українських військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми. Їх оперативно доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.

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