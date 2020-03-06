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06 марта 2020, 18:24 2

В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный

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06 марта 2020, 18:24 2
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6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Фото: ООС
6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Рядом с Авдеевкой зафиксирован обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; два вблизи Песок - из 120-мм миномета - 12 мин.

Также боевики совершили один обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм выпустили 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение.

Также напомним, 6 марта в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое травмирование.


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