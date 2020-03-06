В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный

6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: ООС

6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил. Рядом с Авдеевкой зафиксирован обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; два вблизи Песок - из 120-мм миномета - 12 мин. Также боевики совершили один обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм выпустили 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. Также напомним, 6 марта в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое травмирование.

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