В Донецкой области митинговали против приватизации "Артемсоль"

Несколько сотен человек вышли на акцию против продажи государственного предприятия "Артемсоль" 6 марта

Фото: Вільне радіо

Несколько сотен человек вышли на акцию против продажи государственного предприятия "Артемсоль" 6 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Вільне радіо.

Как сообщает источник, люди собрались на протест под зданием администрации предприятия, так как боятся возможного сокращения работников.

"Есть примеры того, что приватизация проходит не так, как хотелось бы. У нас есть пример "Доломитника" в Северске и многих предприятий, где было много людей из нашего города. В Северске разобрали полностью. Выжженная земля. Поэтому пугает просто перспектива", - цитирует издание одного из митингующих Романа.

Известно, что к митингующим присоединился глава Соледарской территориальной громады Александр Степаненко.

"Наше уникальное месторождение разрабатывается с 1881 года по настоящее время и отработано всего лишь 3%. Трёхтысячный коллектив - он уникален. Он может работать даже без руководства, которое присылают нам сюда дважды в год. Об этом только не знают те, кто принимал это решение в Киеве. И у меня три недели назад был разговор с главой области, мы говорили именно о государственном предприятии", - заявил Степаненко.

Во время акции люди начали сбор подписей под обращением к Кабмину и президенту об отмене решения о приватизации. Также известно, что на следующей неделе в Соледаре должна собраться внеочередная сессия городского совета, чтобы от депутатского корпуса поддержать коллектив государственного предприятия и выступить против приватизации.

Накануне митинга коллектив предприятия записал видеообращение к президенту Украины с просьбой отменить приватизацию.

"Мы верим, что государственное управление может быть эффективным, а все обвинения Гончарука в коррупции и манипуляциях цен на рынке - заслуги менеджмента, который периодически засылает профильное министерство. За 5 лет у нас 8 изменений руководителей, задачей которых было обанкротить и вывести предприятие из государственной собственности", - говорится в обращении.

Напомним, 3 марта Кабинет министров принял решение передать несколько сотен государственных предприятий на приватизацию. Среди них - госпредприятие "Артемсоль".