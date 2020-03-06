На Донбассе боевики активно готовятся к командно-штабным учениям - разведка

Российско-оккупационное командование повышает интенсивность боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) "армейских корпусов"

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Российско-оккупационное командование повышает интенсивность боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) "армейских корпусов"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на полигонах российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях идет подготовка к проведению ряда командно-штабных учений, в ходе которых спланированы, в том числе, тренировки по управлению огнем артиллерии, занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин.

В ГУР отметили, что основное внимание будет уделяться слаженности боевых подразделений и отработке тактических нормативов.