11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 14:04 1

На Донбассе боевики активно готовятся к командно-штабным учениям - разведка

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 14:04 1
Читайте також українською мовою
Российско-оккупационное командование повышает интенсивность боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) "армейских корпусов"
Фото: pixabay.com
Российско-оккупационное командование повышает интенсивность боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) "армейских корпусов"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, на полигонах российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях идет подготовка к проведению ряда командно-штабных учений, в ходе которых спланированы, в том числе, тренировки по управлению огнем артиллерии, занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин.

В ГУР отметили, что основное внимание будет уделяться слаженности боевых подразделений и отработке тактических нормативов.


ЛНР боевики ДНР
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »