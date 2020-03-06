Бойовики РФ десять разів обстріляли позиції ОС, є поранені
Як повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поблизу населеного пункту Авдіївка.
Там з міномету калібру 82 мм противник випустив 7 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев’ять обстрілів наших позицій, а саме: два рази поруч з Зайцеве, неподалік Новотошківського, чотири рази в районі населеного пункту Оріхове, поблизу Новозванівки, поруч з Луганським.
Окрім цього, упродовж минулої доби противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано.
"Вчора, 5 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще 2 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойове ураження. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів обстріляли українські позиції, в тому числі і з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
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