Під обстрілами бойовиків на Донбасі отримав поранення український військовий
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції об‘єднаних сил.
Один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївкм – з міномету калібру 82 мм бойовики випустили 7 мін, здійснили 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два рази поруч з Зайцевим – з 82-мм мінометів - 13 мін, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новотошківського – з міномету калібру 120 мм – 10 мін; тричі в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 4 снаряди, з міномету калібру 120 мм – 4 міни та 2 міни з 82-мм міномету; поблизу Новозванівки – з протитанкового ракетного комплексу; поруч з Луганським – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли, а також ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
5 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще 2 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойове ураження.
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