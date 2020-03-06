Боевики РФ десять раз обстреляли позиции ОС, есть раненые

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: flickr/ministryofdefenceua

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенного пункта Авдеевка. Там с миномета калибра 82 мм противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов наших позиций, а именно: два раза рядом с Зайцевым, неподалеку Новотошковского, четыре раза в районе населенного пункта Орехово, вблизи Новозвановки, рядом с Луганским. Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины был соблюден. "Вчера, 5 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащего Объединенных сил получили боевое поражение. С началом текущи суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении. Напомним, 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли украинские позиции, в том числе и из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

.