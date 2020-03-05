Под обстрелами боевиков на Донбассе получил ранение украинский военный
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции объединенных сил.
Один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки - с миномета калибра 82 мм боевики выпустили 7 мин, совершили 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два раза рядом с Зайцевым - из 82-мм минометов - 13 мин, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - с миномета калибра 120 мм - 10 мин; трижды в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 4 снаряда, с миномета калибра 120 мм - 4 мины и 2 мины с 82-мм миномета; вблизи Новозвановки - с противотанкового ракетного комплекса; рядом с Луганским - со станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
5 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение и еще 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевое травмирование.
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