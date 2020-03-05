СБУ объявила в розыск "председателя фонда государственного имущества "ДНР"

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации высокопоставленному чиновнику фейковых органов власти террористической организации "ДНР"

Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации высокопоставленному чиновнику фейковых органов власти террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное расследование установило, что бывший работник коммунального предприятия Донецка с инженерным образованием в апреле 2015 года года был назначен на должность "председателя фонда государственного имущества ДНР".

Чиновник нелегитимного органа и сейчас занимается управлением объектами государственной собственности Украины, которые были реквизированы террористами. Именно на основании его решений осуществлялась незаконная приватизация, аренда, использование и отчуждение захваченных активов субъектов хозяйствования государственной формы собственности. В его сферу ответственности входили также хозяйственные общества с корпоративными правами украинского государства, находящиеся на временно подконтрольных террористам территориях Донетчины.

Функционеру террористов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Постановлением следователя Управления СБ Украины в Житомирской области он объявлен в государственный розыск.