13:14  05 марта
Минздрав планирует запретить массовые мероприятия из-за коронавируса
13:47  05 марта
В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 15:01 3

СБУ объявила в розыск "председателя фонда государственного имущества "ДНР"

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 15:01 3
Читайте також українською мовою
Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации высокопоставленному чиновнику фейковых органов власти террористической организации "ДНР"
Фото: СБУ
Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации высокопоставленному чиновнику фейковых органов власти террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное расследование установило, что бывший работник коммунального предприятия Донецка с инженерным образованием в апреле 2015 года года был назначен на должность "председателя фонда государственного имущества ДНР".

Чиновник нелегитимного органа и сейчас занимается управлением объектами государственной собственности Украины, которые были реквизированы террористами. Именно на основании его решений осуществлялась незаконная приватизация, аренда, использование и отчуждение захваченных активов субъектов хозяйствования государственной формы собственности. В его сферу ответственности входили также хозяйственные общества с корпоративными правами украинского государства, находящиеся на временно подконтрольных террористам территориях Донетчины.

Функционеру террористов сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Постановлением следователя Управления СБ Украины в Житомирской области он объявлен в государственный розыск.


розшук ДНР СБУ
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »