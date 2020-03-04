Освобожденый из ОРДЛО в декабре 2019 года пытал украинцев в тюрьме "ДНР" - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года украинскому гражданину, уличенному в истязании соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР"

Фото: pixabay.com

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному в декабре 2019 года украинскому гражданину, уличенному в истязании соотечественников во время содержания в так называемой "ДНР"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ. Этот гражданин в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция" в Донецке добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке. Доказательства совершения им особо тяжких преступлений правоохранители собирали во время допросов потерпевших. СБУ также провела обыск жилья злоумышленника и изъяла вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР", и будут приобщены к делу. Сейчас задержанному сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

.