Три плантации конопли и более 82 кг каннабиса: на Днепропетровщине разоблачили наркогруппу
На Днепропетровщине правоохранители разоблачили группу лиц, которые выращивали коноплю и занимались сбытом каннабиса. Среди семи подозреваемых – инспектор одной из исправительных колоний Днепра
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, в начале 2026 года участники группы обустроили три скрытые плантации конопли в Криворожском и Каменском районах. Растения выращивали среди сельскохозяйственных культур, густой растительности и в лесных полосах.
Фигуранты самостоятельно ухаживали за коноплей, собирали урожай, высушивали растительное сырье и изготовляли каннабис. Готовую продукцию продавали через сеть знакомых оптовыми и розничными партиями на территории области.
Во время 44 обысков правоохранители изъяли:
- свыше 82 кг каннабиса;
- 860 растений конопли;
- пять единиц огнестрельного оружия;
- 24 тысячи евро;
- транспортные средства;
- оборудование для выращивания и расфасовки наркотиков.
По предварительным подсчетам от продажи изъятой наркотической продукции участники группы могли получить почти 50 млн грн.
Семерым фигурантам сообщили о подозрении в незаконном выращивании конопли и сбыте наркотических средств.
Трех подозреваемых суд заключил под стражу с возможностью внесения залога от 2 до 4 млн грн каждому. В отношении еще четырех человек вопрос об избрании мер решается.
Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили 45-летнего мужчину, который обустроил в частном доме теплицу для выращивания конопли. Готовый каннабис он продавал клиентам. Стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" превышает 2,5 млн. грн.