Фото: Прокуратура Украины

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили группу лиц, которые выращивали коноплю и занимались сбытом каннабиса. Среди семи подозреваемых – инспектор одной из исправительных колоний Днепра

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в начале 2026 года участники группы обустроили три скрытые плантации конопли в Криворожском и Каменском районах. Растения выращивали среди сельскохозяйственных культур, густой растительности и в лесных полосах.

Фигуранты самостоятельно ухаживали за коноплей, собирали урожай, высушивали растительное сырье и изготовляли каннабис. Готовую продукцию продавали через сеть знакомых оптовыми и розничными партиями на территории области.

Во время 44 обысков правоохранители изъяли:

свыше 82 кг каннабиса;

860 растений конопли;

пять единиц огнестрельного оружия;

24 тысячи евро;

транспортные средства;

оборудование для выращивания и расфасовки наркотиков.

По предварительным подсчетам от продажи изъятой наркотической продукции участники группы могли получить почти 50 млн грн.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении в незаконном выращивании конопли и сбыте наркотических средств.

Трех подозреваемых суд заключил под стражу с возможностью внесения залога от 2 до 4 млн грн каждому. В отношении еще четырех человек вопрос об избрании мер решается.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили 45-летнего мужчину, который обустроил в частном доме теплицу для выращивания конопли. Готовый каннабис он продавал клиентам. Стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" превышает 2,5 млн. грн.