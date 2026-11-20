Фото: поліція Дніпропетровської області

У Нікополі судитимуть 58-річного водія Mitsubishi Lancer, який, за даними слідства, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем інкасаційної служби. Унаслідок ДТП травмувалася пасажирка легковика

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 22 вересня близько 10:30 на перехресті вулиці Героїв Чорнобиля та проспекту Трубників у Нікополі. За даними слідства, 58-річний водій Mitsubishi Lancer рухався вулицею Героїв Чорнобиля та виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора. У цей момент його автомобіль зіткнувся зі спеціалізованою вантажівкою інкасаційної служби.

Унаслідок зіткнення 59-річна пасажирка Mitsubishi отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили обставини аварії, провели необхідні експертизи та зібрали докази. Згідно з висновками експертів, причиною ДТП стало порушення водієм правил дорожнього руху.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості.

18 листопада слідчі Нікопольського районного управління поліції скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.