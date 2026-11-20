Фото: полиция Днепропетровской области

В Никополе будут судить 58-летнего водителя Mitsubishi Lancer, который, по данным следствия, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем инкассационной службы. В результате ДТП травмировалась пассажирка легковушки

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Авария произошла 22 сентября около 10:30 на перекрестке улицы Героев Чернобыля и проспекта Трубников в Никополе. По данным следствия, 58-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался по улице Героев Чернобыля и выехал на перекресток на запрещенный сигнал светофора. В этот момент его автомобиль столкнулся со специализированным грузовиком инкассационной службы.

В результате столкновения 59-летняя пассажирка Mitsubishi получила телесные повреждения средней степени тяжести.

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили обстоятельства аварии, провели необходимые экспертизы и собрали доказательства. Согласно выводам экспертов, причиной ДТП стало нарушение водителем ПДД.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшую телесные повреждения средней тяжести.

18 ноября следователи Никопольского районного управления полиции направили обвинительный акт в суд.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.