Фото: Офис Генерального прокурора

В Днепре правоохранители разоблачили группу из шести мужчин, которые, по данным следствия, незаконно ввозили в Украину и сбывали кратом. Ежемесячный доход от продаж наркотического средства превышал 11 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, участники группы в возрасте от 19 до 34 лет в течение января-ноября 2026 ввозили кратом из стран Европейского Союза. Для утаивания товара от таможенного контроля они использовали услуги частных перевозчиков.

В Днепре мужчины арендовали офис и пять гаражей, где хранили и фасовали наркотическое средство. Заказы принимали через Telegram-каналы, а доставляли товар покупателям по всей Украине с помощью такси и логистических компаний.

Ежемесячно через арендованные помещения проходило более тонны кратома. Впоследствии организаторы сосредоточились на оптовой продаже и установили минимальный объем заказа от 5 кг. За товар покупатели рассчитывались из-за криптогаманцев.

В ноябре правоохранители задержали шестерых участников группы. Всего провели 27 обысков, во время которых изъяли более тонны кратома, 500 банок жидкости с наркотическим средством, 320 курительных устройств с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) и почти 80 картриджей.

Также правоохранители изъяли наличные деньги, оборудование для фасовки, электронную технику и документацию. Общая стоимость запрещенных веществ по ценам черного рынка превышает 12 млн. грн. Кроме того, арестованы два автомобиля, которыми пользовались подозреваемые — BMW 530i и Toyota RAV4.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры шестерым мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта и сбыт наркотических средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах.

Всем подозреваемым суд избрал меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.