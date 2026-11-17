Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепропетровской области в суд направили обвинительный акт в отношении 36-летнего мужчины, в доме которого правоохранители обнаружили пять единиц огнестрельного оружия, почти 1900 боеприпасов и более полукилограмма наркотических и психотропных веществ

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, местный житель незаконно приобрел и хранил дома значительное количество наркотических средств, психотропных веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

В июне правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. В ходе следственных действий изъяли PVP, 4-ММС, МДМА, метамфетамин, амфетамин, каннабис, кокаин и метадон. Общая масса наркотических и психотропных веществ превысила 500 грамм.

Кроме того, полицейские обнаружили пять единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы и переработанные стартовые пистолеты. Также изъяли около 1900 патронов калибров 5,45 мм и 7,62 мм.

По результатам экспертиз, оружие пригодно к стрельбе, а боеприпасы — к использованию по назначению.

36-летнему мужчине инкриминируют незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307).

Досудебное расследование было завершено. Обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.