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27 жовтня 2026, 15:46

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який побив матір до смерті

27 жовтня 2026, 15:46
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Фото ілюстративне
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У Кам’янському районі Дніпропетровської області судитимуть 43-річного чоловіка, якого обвинувачують у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень матері, що призвели до її смерті

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що трагедія сталася за місцем спільного проживання матері та сина. Під час сварки чоловік побив жінку. Від отриманих травм вона померла.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували обставини події, провели судово-медичну експертизу та зібрали докази причетності чоловіка до злочину.

Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

Чоловікові інкримінують ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Його вину має встановити суд.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали нападника, який забив до смерті охоронця спортивної бази на Трухановому острові. Нападник металевою трубою декілька разів ударив чоловіка по голові та продовжив бити, навіть коли той впав на землю.

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