У Кропивницькому судитимуть керівника підприємств через 3,95 млн грн збитків на енергосервісі

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У Кропивницькому судитимуть керівника приватних підприємств, якого обвинувачують у заволодінні майже 4 млн грн бюджетних коштів і службовому підробленні. Він завищував показники економії теплової енергії в закладах освіти

Про це повідомила Кропивницька прокуратура, передає RegioNews .

Підприємства обвинуваченого надавали послуги енергосервісу в освітніх закладах міста. За умовами договорів вони мали впроваджувати заходи з енергоощадження, а оплату отримували залежно від фактично досягнутої економії на опаленні.

Однак, як встановило слідство, керівник вносив до актів неправдиві відомості про обсяги зекономленої теплової енергії. Під час розрахунків він не застосовував передбачені договорами коефіцієнти коригування, що призводило до завищення показників економії та суми оплати.

На підставі цих документів із міського бюджету на рахунки підприємств безпідставно перерахували майже 4 млн грн. За результатами судово-економічних експертиз, сума збитків становить 3 млн 947 тис. грн.

У межах кримінального провадження прокурор заявив цивільний позов про відшкодування всієї суми завданої шкоди.

Керівника обвинувачують за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — у заволодінні майном в особливо великих розмірах, а також за ч. 1 ст. 366 КК України — у службовому підробленні.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.